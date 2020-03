Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, der Ende Februar durch das Coronavirus ausgelöste Börsen-Crash verlief mit einer so hohen Geschwindigkeit, dass es hierfür bislang keine historischen Vergleiche gibt. Dabei verloren die international führenden Börsenbarometer in der Spitze zwischen 30% und 40% an Wert. Die täglichen Kursschwankungen bei den Indizes erreichten Dimensionen,...

