FRANKFURT (Dow Jones)--Aufgrund der anhaltenden Ausbreitung des Coronavirus plant die Bayer AG in diesem Jahr erstmals eine reine Online-Hauptversammlung. Der Vorstand beschloss, eine entsprechende neue gesetzliche Regelung in Anspruch zu nehmen, wie Bayer mitteilte. Die virtuelle Hauptversammlung soll - vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats - zum geplanten Termin am 28. April ab 10.00 Uhr stattfinden.

Eine Verschiebung der Hauptversammlung hätte jedoch bedeutet, dass die Aktionäre monatelang darauf hätten warten müssen, ihr Frage- und Stimmrecht auszuüben. Bayer lege zudem großen Wert darauf, mit Zustimmung der Hauptversammlung die vorgeschlagene Dividende von 2,80 Euro je dividendenberechtigter Aktie pünktlich in voller Höhe auszahlen zu können.

