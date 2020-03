Medienmitteilung

27. März 2020

Schindlers Ergebnisse negativ von COVID-19 beeinflusst

Vor dem Hintergrund der sich weltweit ausbreitenden COVID-19 Pandemie passt Schindler seine für das Jahr 2020 angegebene Umsatzwachstumserwartung von 0% bis 5% in Lokalwährungen an. Abhängig von der Dauer und dem Ausmass der behördlichen Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie erwartet Schindler jetzt ein Umsatzwachstum von 0% bis -10% in Lokalwährungen.

Des Weiteren haben sich zahlreiche Währungen gegenüber dem Schweizer Franken weiter abgeschwächt. Daher werden die negativen Fremdwährungseinflüsse im Vergleich zu den bisherigen Annahmen voraussichtlich zunehmen. Zudem können die Restrukturierungskosten bis auf CHF 100 Millionen steigen, bedingt durch schneller als geplant umgesetzte Initiativen zur Effizienzsteigerung in ausgewählten Ländern sowie einer Fabrikschliessung in Spanien. Rund die Hälfte dieser Kosten dürfte im ersten Quartal 2020 anfallen.

Der Ausblick für den Konzerngewinn für das Jahr 2020 wird mit den Halbjahreszahlen bekannt gegeben. In Anbetracht der Auswirkungen von COVID-19, der höheren negativen Fremdwährungseinflüsse und höheren Restrukturierungskosten, wird er voraussichtlich um etwa 20% tiefer als 2019 ausfallen. Dennoch erwartet Schindler, durch operative Massnahmen und strategische Initiativen zur Erhöhung der Kundenzufriedenheit auch weiterhin schneller als der Markt zu wachsen.

Über Schindler

Der 1874 gegründete Schindler-Konzern ist einer der weltweit führenden Anbieter von Aufzügen und Fahrtreppen und damit einhergehenden Dienstleistungen. Täglich bewegt Schindler mit seinen Mobilitätslösungen über 1,5 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Hinter diesem Erfolg stehen mehr als 65 000 Mitarbeitende in über 100 Ländern.

Für weitere Informationen:

Nicole Wesch, Head Corporate Communications

Tel. +41 41 445 50 90, nicole.wesch@schindler.com

Marco Knuchel, Head Investor Relations

Tel. +41 41 445 30 61, marco.knuchel@schindler.com