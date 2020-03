In unserem letzten Beitrag zum russischen Rubel am 13.12.2019 war von Coronavirus-Pandemie noch nichts zu spüren. Und von dem im Zuge des davon ausgelösten Ölpreiskampes zwischen Russland und Saudi-Arabien auch nicht. Nun ist aber beides in vollem Gange und einer der Leidtragenden ist der russische Rubel.Zum einen steht das russischer Wirtschaftsmodell mit seiner Fixierung auf die Ausbeutung von Rohstoffen wieder einmal und mit Ansage unter Druck. Zum anderen hat das weltweit deutlich risikoscheuere Anlegersentiment die "Sexiness' der Emerging Markets fürs Erste deutlich verringert. Dies bekommt auch Russland zu spüren. Hinzu kommt, dass derweil noch unklar ist, wie viele Corona-Infizierte Russland wirklich hat.Haupttreiber des Rubelkurses ist aber der Ölpreis, was ein Ergebnis russischer Wirtschaftspolitik ist und weniger davon, dass man umfangreiche Rohstoffvorkommen besitzt.

