Der börsennotierte Vorarlberger Leuchtenhersteller Zumtobel hat sein Werk in Les Andelys (Normandie) wegen eines bestätigten Coronavirus-Falls vorläufig geschlossen. Es handle sich um eine Vorsichtsmaßnahme, um jedes weitere Risiko zu vermeiden und die Gesundheit der Mitarbeiter zu schützen, teilte Zumtobel am Freitag mit. Unterdessen wurde in Österreich wie angekündigt Kurzarbeit angemeldet.Die Produktion ...

Den vollständigen Artikel lesen ...