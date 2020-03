Medienmitteilung

Landis+Gyr kommentiert aktuelle Marktentwicklung und COVID-19

Zug, Schweiz - 27. März 2020- Landis+Gyr (LAND.SW) hat heute die folgenden Informationen zur aktuellen Marktentwicklung und COVID-19 bekanntgegeben.

Am 27. Januar 2020 hatte Landis+Gyr angekündigt, dass die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2019 (endend am 31. März 2020) angesichts der anhaltenden regulatorischen Verzögerungen in Nordamerika am unteren Ende der kommunizierten Bandbreiten liegen werden: Umsatzwachstum von währungsbereinigt 1-4%, bereinigtes EBITDA zwischen USD 240 Millionen und USD 255 Millionen und Free Cashflow (ohne M&A) zwischen USD 120 Millionen und USD 135 Millionen.

Zwischenzeitlich stellt Landis+Gyr negative Auswirkungen im Zusammenhang mit COVID-19 und eine weitere Abschwächung der Nachfrage in Nordamerika fest. Deshalb und aufgrund der erhöhten Unsicherheit durch COVID-19, erwartet Landis+Gyr für das Geschäftsjahr 2019 einen leichten Rückgang des Umsatzes um währungsbereinigt etwa 2% im Vergleich zum Geschäftsjahr 2018. Das bereinigte EBITDA und der Free Cashflow (ohne M&A) für das Geschäftsjahr 2019 dürften am oder leicht unter dem unteren Ende der kommunizierten Bandbreiten liegen. Der Free Cashflow (ohne M&A) unterliegt den üblichen Unsicherheiten bezüglich des Zeitpunktes des Erhalts von Kundenzahlungen, welche sich durch die COVID-19-Situation zusätzlich erhöhen.

Landis+Gyr wurde kürzlich von mehreren wichtigen Kunden darüber informiert, dass diese die Installation von intelligenten Zählern reduzieren oder aufschieben. Dies aufgrund von Beschränkungen durch Regierungen und um ihre Installateure und Kunden während der anhaltenden COVID-19-Pandemie zu schützen. Landis+Gyr geht davon aus, dass diese Massnahmen zu Umsatzverzögerungen führen, bis die derzeit geltenden Beschränkungen aufgehoben und die Kunden ihre Installationsprogramme wieder hochfahren werden. Im Moment kann das Unternehmen die Auswirkungen nicht abschätzen, aber der Umsatz im Geschäftsjahr 2020 könnte davon wesentlich beeinflusst werden. Insgesamt gab es keine Projektabbrüche und Software- und Dienstleistungsverträge laufen unverändert weiter.

Landis+Gyr weist eine konstant niedrige Nettoverschuldung auf und überwacht seine Liquiditätsposition eng. Als Vorsichtsmassnahme und unter Berücksichtigung der aktuellen Unsicherheiten wird das Unternehmen sein laufendes Aktienrückkaufprogramm mit sofortiger Wirkung aussetzen.

Wie bereits früher kommuniziert, wird Landis+Gyr die ungeprüften Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2019 am 6. Mai 2020 veröffentlichen und dann auch ein Update zur Marktentwicklung geben.

Wichtige Daten

Veröffentlichung der Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2019 6. Mai 2020 Veröffentlichung Geschäftsbericht 2019 und Einladung zur Generalversammlung 2020 28. Mai 2020 Generalversammlung 2020 30. Juni 2020 Veröffentlichung der Halbjahresergebnisse 2020 28. Oktober 2020

