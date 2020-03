Berlin (ots) - Heutige BCBS-Bekanntmachung wird von Pfandbriefbanken begrüßtDie Pfandbriefbanken begrüßen den heutigen Beschluss des Aufsichtsgremiums des "Basel Committee on Banking Supervision" (BCBS), wonach die Umsetzung der Basel III-Vorschriften um ein Jahr aufgeschoben wird. Die Änderungen am Zeitplan sollen dazu dienen, die operativen Kapazitäten der Banken und Aufsichtsbehörden zur Reaktion auf Covid-19 zu erhöhen.Zu den gebilligten Maßnahmen zählen:- Das Umsetzungsdatum der im Dezember 2017 fertiggestellten Basel-III-Standardswurde um ein Jahr auf den 1. Januar 2023 verschoben.- Die begleitenden Übergangsregelungen für den Output-Floor wurden ebenfalls umein Jahr bis zum 1. Januar 2028 verlängert. "Wir begrüßen einen Aufschub der Basel III-Umsetzung ausdrücklich", betont Jens Tolckmitt, Hauptgeschäftsführer des Verbands deutscher Pfandbriefbanken (vdp). "Denn die Coronakrise stellt Gesellschaft und Wirtschaft vor gewaltige Herausforderungen, die wir nur gemeinschaftlich bewältigen können. Jetzt muss zunächst der Finanzierung der Realwirtschaft der Vorrang gegeben werden. Alle anderen Projekte müssen konsequent auf dieses Ziel hin überprüft und ausgerichtet werden." Deshalb plädiert der vdp dafür, dass die Entscheidungsgremien in Brüssel dem BCBS-Beschluss folgen und die Verschiebung des Basel III-Gesetzgebungsverfahrens beschließen.Über den Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp)Der Verband deutscher Pfandbriefbanken ist einer der fünf Spitzenverbände der Deutschen Kreditwirtschaft. Er repräsentiert die bedeutendsten Kapitalgeber für den Wohnungs- und Gewerbebau sowie für den Staat und seine Institutionen.Pressekontakt:Carsten DickhutT +49 30 20915-320E dickhut@pfandbrief.deOriginal-Content von: Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29608/4558675