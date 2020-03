Die Daimler-Aktie hat seit dem Ausbruch der Krise in der Spitze rund 50 Prozent an Wert eingebüßt. Nachdem Vorstand Ola Källenius die Dividende bestätigte und Staatshilfen eine Absage erteilte, ging es mit der Aktie wieder rasant nach oben. Am Donnerstag berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg, Daimler würde über eine Kreditlinie von bis zu 15 Milliarden Euro verhandeln. Zudem wird immer wieder über eine Erhöhung des Anteils der beiden chinesischen Großaktionäre Geely und BAIC spekuliert. Was ...

