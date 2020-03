Die südafrikanische Rand Refinery Ltd. hat die Lieferung von Gold nach London derzeit eingestellt. Damit dürfte sich die Verwerfungen auf dem Goldmarkt, der in den letzten Tagen bereits zu einem deutlichen Prämienanstieg bei physisch lieferbaren Gold gekommen.Die Rand Refinery ist Afrikas einzige Gold-Raffinerie. Sie teilte mit, man prüfe alternative Maßnahmen, um den Lieferverpflichtungen für den Londoner Goldmarkt zu entsprechen. CEO Praveen Baijnath erklärte, dass derzeit die Belieferung von den Goldminen unterbrochen sei. Man arbeite hart mit den Logistikpartnern daran, die eingegangenen Verpflichtungen zu erfüllen.Er spezifizierte jedoch nicht, welche Menge an Gold derzeit von den Lieferstörungen betroffen sei. Diese Situation ähnelt jener in der italienischen Schweiz, wo in drei Goldraffinerien im Tessin 70 % des weltweiten Goldes verarbeitet werden und es derzeit auch zu einem drastischen Produktionsrückgang kommt.

Den vollständigen Artikel lesen ...