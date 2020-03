The following instruments on XETRA do have their last trading day on 27.03.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.03.2020



ISIN Name



AU000000SMD4 SYNDICATED METALS LTD

DK0016260433 JYSKEI.GER.EQUS CL EO100

DK0016260789 JYSKEI.DANISH EQ.CL DK100

LI0026536511 LGT SEL.EQ.JAPAN B

LU1290894820 LYXOR JPMORG.MUL.-F.E. A

LU1348962132 LYXOR JPMORG.MUL.-F.W. A

NL0009693779 INTERXION HLDG NV EO-,10

US03835L1089 APTEVO THERAP.INC.DL-,001

APTEVO THERAPEUTICS-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de