WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat dem mit dem Coronavirus infizierten britischen Premierminister Boris Johnson eine "rasche Genesung" gewünscht. Beide hätten in einem Gespräch vereinbart, bei der Bekämpfung des Coronavirus und der Stärkung der Weltwirtschaft weiter eng zusammenzuarbeiten, erklärte das Weiße Haus am Freitag. Die Beiden seien zuversichtlich, dass die beiden Staaten "stärker als je zuvor" aus der Krise hervorgehen würden, hieß es weiter.



Johnson hatte am Freitag mitgeteilt, er habe sich mit dem neuen Virus Sars-CoV-2 angesteckt. Er habe milde Symptome - Husten und Fieber - entwickelt, sagte Johnson in einer Videobotschaft. "Ich arbeite von zuhause, ich bin in Selbstisolation", sagte Johnson (55) weiter./jbz/DP/fba