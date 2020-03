FRANKFURT (Dow Jones)--Wie an der Wall Street sei im späten Geschäft nochmals abverkauft worden nach einer extrem starken Woche, sagte ein Händler von Lang & Schwarz. Freenet legten 0,7 Prozent zu. Das Unternehmen teilte in den letzten Minuten des Xetra-Handels mit, derzeit noch an Prognose und Dividende festzuhalten. Drägerwerk stiegen nochmals um 3 Prozent, das Unternehmen liefert Beatmungsgeräte und Schutzausrüstungen, die in der Coronakrise gefragt sind. Eckert & Ziegler legten mit erhöhter Dividende 0,5 Prozent zu.

=== XDAX* DAX Veränderung 21.15 Uhr 17.30 Uhr 9.559 9.633 -0,8% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

