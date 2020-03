Von Allison Prang

FRANKFURT (Dow Jones)--Die beiden großen Vergnügungsparks Disneyland Resort in Kalifornien und Walt Disney World Resort in Florida werden bis auf weiteres geschlossen. Dies teilte ein Sprecher von Walt Disney per Email mit.

Dies geschehe wegen "dieser beispiellosen Pandemie". Man folge damit der Empfehlung von Gesundheitsexperten und Regierungsvertretern.

Das nach Studenlohn bezahlte Personal in den Parks soll bis zum 18. April weiter entlohnt werden.

Kontakt zum Autor: ralf.zerback@wsj.com

DJG/raz

(END) Dow Jones Newswires

March 27, 2020 16:57 ET (20:57 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.