Wien (pta040/27.03.2020/23:00) - Aufgrund von gesetzlichen Änderungen durch das ukrainische Parlament (Verhovna Rada) und entsprechenden Dekreten der Regierung wurden zahlreiche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandamie erlassen, die zu einem Produktionsstillstand in den Ukrainischen Fabriken (Tochterbetrieben) der NET New Energy Technologies AG geführt hatten. Diese gesetzlichen Maßnahmen wurden erwartungsgemäß verlängert, vorläufig bis 24. April 2020.



Die ukrainische Regierung hat aber auch Regeln festgelegt, die das Arbeiten unter Quarantänebedingungen ermöglichen, diese sind insbesondere Raumdesinfektion, das Tragen von Schutzmasken bzw. Schutzkleidung, Mindest-Abstand zwischen Arbeitnehmern, usw.



Der Produktionsstillstand in den Ukrainischen Fabriken der NET New Energy Technologies AG konnte dadurch bereits wieder aufgehoben werden, die Produktion ist bereits wieder angelaufen, ein großer Teil der Fabriksmitarbeiter ist bereits wieder aktiv.



Der Vorstand der NET New Energy Technologies AG hat das Management vor Ort angewiesen, streng auf die Einhaltung der gesetzlichen Regeln für das Arbeiten unter Quarantänebedingungen zu achten. Management, Techniker und Verwaltung arbeiten weiterhin - soweit möglich - vom Home-Office aus



Wien, am 27. März 2020 Der Vorstand



