Tokio (ots/PRNewswire) - - Halal-Netzwerk auf dritten Standort in Japan erweitert -Am Mittwoch, den 4. März, erhielt Nippon Express Co., Ltd. von der Japan Halal Association (JHA) die Halal-Zertifizierung für einen dedizierten Bereich, der innerhalb des Chuo International Office seiner International Transport-Niederlassung in Osaka im Stadtbezirk Minato, Osaka, eingerichtet wurde. Dies ist der dritte Standort von Nippon Express, der die Halal-Zertifizierung erhalten hat, die ersten zwei Standorte befinden sich in Tokio and Fukuoka.Logo: https://kyodonewsprwire.jp/img/202003248354-O1-PA4ey0CMFoto1: Außenansicht des Standortshttps://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202003248354/_prw_PI2lg_2R9W6N2n.jpgFoto 2: Halal-Bereich innerhalb der Lagerhalle https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202003248354/_prw_PI3lg_uM829D5f.jpg- Hintergrund der ZertifizierungIn der Region Kansai gibt es zahlreiche, bei ausländischen Touristen sehr beliebte Sehenswürdigkeiten, und die Weltausstellung 2025 in Japan wird in Osaka stattfinden. Vor diesem Hintergrund wird mit einer steigenden Nachfrage nach Halal-Produkten gerechnet. Mit seinen zahlreichen Luft- und Seerouten nach Südostasien, der Heimat einer großen muslimischen Bevölkerung, dient Osaka auch als Transitpunkt, der den Osten und den Westen Japans mit Reisezielen in Übersee verbindet.Das Chuo International Office der International Transport-Niederlassung in Osaka kümmert sich um den Import und Export, die Lagerung unter Zollverschluss und die inländische Logistik für Halal-Produkte.Um die erwartete Zunahme ausländischer Besucher mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund zu bewältigen, baut Nippon Express ein Netzwerk für Halal-Logistikdienstleistungen auf. Dies soll die Lieferketten der Kunden in Japan, wo das Interesse an Halal-Produkten wächst, unterstützen, um den muslimischen Besuchern und Einwohnern Sicherheit und verlässliche Gewissheit zu bieten.- Profil des StandortsName: Chuo International Office, Osaka International Transport BranchAdresse: Kaigandori 3-4-55, Minato-ku, OsakaLagerbereich: 8.988 Quadratmeter (einschließlich eines 1.496 Quadratmeter großen temperaturkontrollierten Bereichs)Zertifizierter Bereich: 743 Quadratmeter im 2. Stockwerk des temperaturkontrollierten Bereichs Halal-Logistik-Zertifizierungen von Nippon Express:https://kyodonewsprwire.jp/attach/202003248354-O1-F8995J1h.pdfNippon Express Website: http://www.nipponexpress.com/Offizieller LinkedIn-Account: NIPPON EXPRESS GROUPhttps://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/Pressekontakt:(Mr.) Hiroyuki Jin(Mr.) Ko SatoPublic Relations & Advertising DivisionNippon Express Co., Ltd.Tel: +81-3-6251-1454E-Mail: ko_ho@nittsu.co.jpOriginal-Content von: NIPPON EXPRESS CO., LTD., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122405/4558728