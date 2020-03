In der Kalenderwoche 13 (23.03. bis 27.03.) bestimmt weiterhin die Corona-Krise das Geschehen am KMU-Anleihen-Markt. Marcel Ludwig von der Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank hat uns dazu am Ende der Woche einen Insider-Einblick auf den aktuellen Börsenhandel gewährt. "Im Aktienmarkt schwingen DAX-Werte hin und her als seien es hochspekulative Zockerpapiere und der Anleihemarkt existiert faktisch nicht mehr", so der Börsenspezialist. Zahlreiche Anleihen-Emittenten müssen derzeit ihre Geschäftstätigkeit der aktuellen Situation anpassen, so kommt es vor, dass Jahresprognosen zurückgenommen werden oder gar Kurzarbeit eingeführt wird. Die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand haben unterdessen den einen oder anderen Emittenten auf seine Krisenfestigkeit geprüft.

Die beiden Anleihen der Metalcorp Group (A19MDV und A19JEV) aus dem Jahr 2017 sind wie viele andere Unternehmensanleihen in der aktuellen Corona-Krise in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Kurse notierten im Laufe der Woche um die 60%. Die KFM-Experten sehen das Unternehmen aufgrund ihrer risikoaversen Volumen- und Dienstleistungsstrategie auch in Covid-19-Zeiten aber weiter sehr gut aufgestellt. Vor allem, weil die deutschen Standorte der Metalcorp für ihre Kunden die Lücken in der internationalen Lieferkette ersetzen können. Ähnliches gilt für die Deutsche Rohstoff AG, die neben Corona auch noch mit einem Ölpreisverfall zu kämpfen hat und deren Anleihe-Kurs ebenfalls tief gefallen ist. Aber auch hier sind die KFM-Experten sicher, dass die Deutsche Rohstoff AG eine längere Zeit niedriger Rohstoffpreise überstehen kann.

TIPP: Alle KMU-Anleihen-News auf einen Klick >>>Anleihen Finder

Hinter der DEAG Deutsche Entertainment AG liegt ein durchaus erfolgreiches Geschäftsjahr 2019, aber höchstwahrscheinlich auch ein schwieriges Jahr 2020. Wie das Geschäftsjahr angesichts der gegenwärtigen Corona-Krise für den Entertainment-Dienstleister in 2020 in Gänze verlaufen wird, ist derzeit war noch nicht abschätzbar, ...

