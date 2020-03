Das aktuelle Coronavirus stellt so manche Einkommensinvestoren vor Herausforderungen und Chancen gleichermaßen. Grundsätzlich offenbart sich auch in dieser Phase, welche Aktien dem derzeitigen Druck trotzen, wobei es bereits einige Totalausfälle gegeben hat. Und welche Aktien eben weiterhin konstant liefern. Gerade als Dividendenjäger besteht jetzt die Möglichkeit, viel Qualität und auch einige eher spekulative Wetten mit einem starken Discount einzugehen. Werfen wir in diesem Sinne heute einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...