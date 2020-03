Es schimmert wieder etwas Hoffnung durch an den weltweiten Aktienmärkten. Der DAX konnte sich zuletzt von seinen Tiefs absetzen und freundete sich am Mittwoch und Donnerstag wieder mit der 10.000-Punkte-Marke an. Das Plus seit dem Tief vor einer Woche beträgt immerhin 21 %. Auch andere Indizes auf der ganzen Welt, ob in den USA oder Asien, machten in den letzten Tagen einen Teil der heftigen Verluste aus den Vorwochen wieder wett. Ist jetzt also die Zeit, sich schnell mit Aktien einzudecken, um ...

