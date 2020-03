JESSEN (dpa-AFX) - Die rund 8000 Bewohner zweier seit Donnerstag wegen des Coronavirus abgeriegelten Jessener Ortsteile in Sachsen-Anhalt haben aus Sicht des Bürgermeisters zumeist Verständnis für die Maßnahmen. "Die Stimmung ist überwiegend vernünftig, klug und besonnen", sagte Michael Jahn (SPD) am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. "Die Leute kennen schon die Gefahr." Nur wenige hätten es noch nicht verstanden. Die Einschränkungen seien schon gravierend, es kämen auch Diskussionen auf, ob alles nötig sei.



Derzeit gibt es laut Jahn in der Stadt Jessen 43 bestätigte Corona-Fälle von insgesamt 64 im gesamten Landkreis Wittenberg. Um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, sind die Einwohner der beiden Ortsteile Jessen und Schweinitz seit Donnerstag unter Quarantäne. Zugangsstraßen sind abgeriegelt. Bewohner müssen in ihren Wohnungen und auf ihren Grundstücken bleiben und dürfen sie nur verlassen, um sich auf dem kürzesten Weg etwa mit Nahrungsmitteln zu versorgen.



"Das trifft die Stadt schon extrem", sagte der seit 2015 amtierende Bürgermeister. Die Stadt habe Erfahrung mit der Flut und mit Bränden, aber jetzt könnten die Menschen dem Virus nichts entgegensetzen. Die zwei Wochen, für die die Quarantäne nun erstmal angesetzt ist, könnten sehr lang werden. "Am Anfang ist es noch wie ein Ferienlager." Es sei aber bei Familien schon das Dilemma zu merken, wenn alle lange Zeit zusammen sein müssten. "Emotional wird es große Probleme geben", so Jahns Einschätzung. Unter Druck kämen auch Firmen, deren Mitarbeiter nicht mehr arbeiten dürften./dh/DP/fba