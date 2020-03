Viele Experten geben in diesen schwierigen Zeiten ihre Prognosen zum Aktienmarkt ab. Das ist auch gut so. Die Citigroup beispielsweise glaubt nicht an eine V-förmige Erholung der wichtigsten Börsen. Deren Experten sehen Parallelen zur Finanzkrise in den Jahren 2008/09, was bedeutet, dass die Kurse noch einmal kräftig fallen könnten.Wenn der Prozess einer Bodenbildung ähnlich erfolgt, wie wir das in der Krise 2008-2009 erlebt haben, könnte der Aktienmarkt weiter sinken, bevor er sich wieder erholt. ...

