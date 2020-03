BERLIN (dpa-AFX) - FDP-Chef Christian Lindner pocht auf eine Strategie für einen Ausweg aus den Ausgangsbeschränkungen in der Corona-Krise. "Der jetzige Zustand darf keinen Tag länger dauern, als es medizinisch geboten ist", sagte Lindner den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Sonntag). "Wir müssen uns intensiv mit der Frage beschäftigen, was nach den Ausgangsbeschränkungen kommt." Der jetzige Zustand sei für jeden Einzelnen und für das wirtschaftliche Leben eine große Belastung.



"Je besser wir vorbereitet sind, desto schneller können wir das öffentliche Leben kontrolliert wieder hochfahren." Dazu forderte Lindner etwa, Erfahrungen aus Südkorea auszuwerten, wo es keinen Shutdown gebe. Zudem verlangte er, schneller und öfter zu testen.



Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) warnte dabei vor "überhastetem Handeln". Er sagte den Funke-Zeitungen, es sei "unverantwortlich, zum jetzigen Zeitpunkt schon über eine Lockerung der Ausgangsbeschränkungen zu spekulieren". Gelinge die Abflachung der Infektionskurve nicht, werde es zu einer Überforderung des Gesundheitssystems kommen, sagte Hans. "Dann werden Menschen sterben, weil sie nicht mehr intensivmedizinisch betreut oder beatmet werden können. Das gilt es um jeden Preis zu verhindern."



Er fügte hinzu: "Irgendwann" brauche es natürlich eine Exit-Strategie. Dabei komme es aber "nicht auf Schnelligkeit an, sondern auf den richtigen Zeitpunkt"./thn/DP/zb