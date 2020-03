Für ein paar Tage konnte der Abverkauf an den Börsen gestoppt werden. Mit den vielen Meldungen über Rettungsmilliarden für die durch die Coronakrise in Notlage geratenen Unternehmen beruhigten sich die Investoren etwas. Manch einer kaufte schon wieder Wertpapiere. Der DAX entfernte sich von seinem Tief. Doch jetzt endet die Gegenbewegung. Verkäufer bringen sich bereits in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...