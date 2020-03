Die Volatilität am Aktienmarkt bleibt auch nach der Stabilisierung der Kurse enorm hoch. Für Anleger heißt es Nerven bewahren. Panik auf der Unterseite und "FOMO", also die Angst etwas zu verpassen, auf der Oberseite, sind psychologisch die größten Renditekiller in diesen Tagen. Wir versuchen in unseren Depots dem entgegen zu wirken und sprechen uns im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...