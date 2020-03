Für Aktionäre von ProSiebenSat.1 könnte es nach dem Vorstandsbeben jetzt teuer werden. Nachdem Max Conze seinen CEO-Schreibtisch "mit sofortiger Wirkung" räumen musste und CFO Rainer Beaujean nun Vorstandssprecher ist, dürfte in Kürze vermeldet werden, dass der Dividendenvorschlag zurückgezogen wird. Null Rendite könnte das Ergebnis lauten. "Die Corona-Pandemie stellt uns in den nächsten Wochen und Monaten vor eine sehr große Herausforderung", so ProSiebenSat.1-CFO und Neu-Vorstandssprecher Rainer ...

