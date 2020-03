FRANKFURT (Dow Jones)--Der Gerinnungshemmer Xarelto von Bayer eignet sich bei Patienten zur Vorbeugung von Schlaganfällen und Herzinfarkten, die an Durchblutungsstörungen in den Beinen leiden.

In dieser Hochrisikogruppe senkt der Wirkstoff Rivaroxaban in Kombination mit dem Wirkstoff von Aspirin nach einem operativen Eingriff das Risiko eines weiteren lebensbedrohlichen oder tödlichen Ereignisses relativ um 15 Prozent verglichen mit der herkömmlichen Aspirin-Therapie, wie eine weitere Phase-III-Studie zu dem Mittel zeigt. Die Ergebnisse von Voyager Pad stellte Bayer jetzt auf dem rein virtuell veranstalteten Kongress des American College of Cardiology vor.

Patienten, die an der im Volksmund sogenannten Schaufensterkrankheit leiden, haben ein hohes Risiko, ein Herz-Kreislauf-Ereignis oder auch eine Minderdurchblutung ihrer Gliedmaßen zu erleiden. Bisher gab es dafür nur begrenzte Behandlungsoptionen. Allein das Risiko eines artheriellen Verschlusses kann mit einer Kombinationstherapie aus hochdosiertem Aspirin und Xarelto um ein Drittel gesenkt werden.

Eine weitere Studie - Pronomos - zeigte, das Xarelto das Risiko schwerer venöser Thrombosen bei nicht-großen orthopädischen Operationen im Vergleich zur Standardtherapie Enoxaparin um rund 75 Prozent senkt. Die Studie untersuchte erwachsene Patienten, die wegen orthopädischer Eingriffe an den unteren Extremitäten für einige Zeit ans Bett gefesselt waren.

Bayer prüft aufgrund der neuen Studien die Optionen für eine Erweiterung des Xarelto-Labels. Der Blutverdünner ist seit 2008 auf dem Markt, mittlerweile für acht Indikationen zugelassen und mit zuletzt 4,13 Milliarden Euro Umsatz das mit Abstand wichtigste Medikament von Bayer. In europäischen Ländern besteht noch bis 2023 Patentschutz, in den USA bis 2024.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio

(END) Dow Jones Newswires

March 29, 2020 11:45 ET (15:45 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.