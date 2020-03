BERLIN (dpa-AFX) - Das Kreditkarten-Unternehmen Visa hat sein Sponsoring-Engagement für Topathleten nach der Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio bis 2021 verlängert. Das teilte das Unternehmen am Sonntag mit.



Das Team-Visa-Programm umfasst 96 Athleten aus 27 Sportarten, darunter US-Fußball-Weltmeisterin Megan Rapinoe, Turnstar Simone Biles aus den USA oder den zweimaligen 800-Meter-Olympiasieger David Rudisha aus Kenia. "Sie alle beschäftigen sich damit, wie sie ihre Trainingspläne, Disziplin und Konzentration einhalten, während sie gleichzeitig in Sorge sind, was mit ihren Familien passiert", begründete Visa das Sponsoring./fth/DP/he

