Düsseldorf (ots) - Nachdem die Schulen seit dem 16. März geschlossen sind, aber Lernangebote für die Schüler machen, fordern SPD und Grüne im NRW-Landtag eine Fortführung der Hausaufgaben auch in den Osterferien - allerdings auf freiwilliger Basis. Der Philologenverband NRW unterstützt die Idee, Elternverband und Schulministerium sind dagegen, berichtet die in Düsseldorf erscheinende "Rheinische Post"(Montag). "Urlaubsfahrten mit der Familie und Besuche müssen ja sowieso wegfallen", sagt Jochen Ott, schulpolitischer Sprecher der SPD im Landtag. "Auch die Lehrer und Lehrerinnen bleiben ja praktisch alle zu Hause." Der Elternverband NRW und das Schulministerium lehnen die Vorschläge ab. "Die vergangenen Wochen waren anstrengend für Schüler und Lehrer. Sie haben viel geleistet", sagt Andrea Heck, Vorsitzende des Elternvereins NRW. "Die Ferien sollten nun genutzt werden, um sich zu erholen." Das Kultusministerium äußert sich ähnlich: "Die Schülerinnen und Schüler haben sich ihre Ferien verdient, um auch in einer solch stressigen Zeit, den Kopf frei zu bekommen."



Pressekontakt:



Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2627



Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/30621/4559308