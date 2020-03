Amazon priorisiert akut nachgefragte Ware, die sich als essenziell für das tägliche Leben erweisen. Die Isolation während der Corona-Krise bewegt die Menschen dazu, vermehrt Produkte bei Amazon zu erwerben, hierdurch kann es bei nicht dringlichen Artikeln zu Lieferverzögerungen kommen.? Lieferzeiten von bis zu einem Monat ? Amazon stößt an Kapazitätsgrenzen? 350 neue Stellen in Deutschland ausgeschriebenAmazon priorisiert bestimmte WarenDer durch die Corona-Krise in einigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...