BERLIN (dpa-AFX) - Der Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Ralph Brinkhaus, hat die Bundesländer aufgerufen, bei der Bekämpfung der Coronavirus-Krise an einem Strang zu ziehen. "Die Ministerpräsidenten stehen unter enormen Druck, deswegen möchte ich auch niemanden kritisieren", sagte der CDU-Politiker dem "Tagesspiegel" (Montag). "Aber es wäre schön, wenn alle zum gleichen Zeitpunkt die gleiche Linie vertreten." Die Bundesländer hatten vor allem zu Beginn der Krise unterschiedlich schnell Maßnahmen der Kontaktsperre ergriffen.



Ein Grenzland wie Baden-Württemberg stehe sicher teilweise vor anderen Herausforderungen als etwa Sachsen-Anhalt, sagte Brinkhaus. "Aber im Grundsatz muss gelten: Gerade in Krisenfällen müssen wir einheitlich kommunizieren, damit die Menschen ein Geländer zum Festhalten haben", forderte er.



Brinkhaus rechtfertigte zugleich die zeitweise Übertragung von Rechten von den Ländern auf den Bund. "Für uns ist ein Lerneffekt, dass wir versuchen müssen, einheitlicher zu kommunizieren und schneller und stringenter zu entscheiden", sagte der Fraktionschef. "Das geht in bestimmten Fragen besser auf Bundesebene, schon weil eine Pandemie immer mindestens eine europäische Dimension hat."/ro/DP/zb