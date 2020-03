Wer mit dem Gedanken spielt, sich ein Elektroauto anzuschaffen, oder vielleicht sogar schon eines besitzt, wird unweigerlich mit der Frage konfrontiert, wo er es aufladen kann. Wer nur Miteigentümer in einem Mehrfamilienhaus ist, kann hier nicht einfach auf eigene Faust handeln. Wie kommt man in solch einem Fall an seine E-Auto-Ladestation?In Mehrfamilienhäusern, in denen mehreren Parteien Wohnungen gehören, muss ein Einbau einer E-Auto-Ladestation von den Eigentümern gemeinsam beschlossen ...

