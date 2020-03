Wer Home Office macht und diese Idee ausbaut, dürfte in Zukunft in vielen Fällen auf ein Büro verzichten. So lautet die aktuelle Schätzung der Experten zum Home Office. Teamviewer ist mit seinem bisherigen Erfolg auf der besten Seite. Die Zahlen für das erste Quartal müssten es zeigen. Teamviewer ist teuer, aber hat offensichtlich eine glänzende Zukunft vor sich, die in einer zusätzlichen Wachtumsrate von 15 % p.a. liegt.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Sie wollen kostenlos und unverbindlich News von Redakteuren der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH? Tragen Sie sich unter www.ichkaufeaktien.de in den Info-Brief ein.