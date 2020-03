Die Zahl der Infektionen nimmt zu, aber die Zuwachsrate fällt täglich etwas geringer aus. Heute voraussichtlich auf 3.000 bis 3.200 nach 4.000 und 5.600 am letzten Donnerstag. Die Zahl der Todesfälle nimmt dagegen stärker zu, weil dies diejenigen betrifft, die bereits seit Wochen infiziert sind. Der Zenit wird bis Ostern überschritten sein. Dafür gibt es eine Grafik per Freitag letzter Woche, die Sie heute in der AB-Daily lesen.



