FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.03.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.03.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTD1U XFRA JP3497000004 DAIHATSU DIESEL MFG 0.125 EURXFRA DE000HLB3ZX8 LB.HESS.-THR.ZI.DI.03G/19 0.001 %XFRA DE000HLB3Z10 LB.HESS.-THR.ZI.DI.03H/19 0.001 %0YIA XFRA US98585M1080 YINT.INV.HLDGS.SP.ADR/20 0.273 EURMFL2 XFRA DE000A2N4944 MARUDAI FOOD DZ/1 O.N. 0.292 EUR7C4 XFRA CA15713J1049 CES ENERGY SOLUTIONS 0.001 EUR2MW XFRA JP3921260000 METAWATER CO.LTD 0.334 EUR2KT XFRA JP3288970001 KONOIKE TRANSPORT CO.LTD 0.150 EURXFRA XS0250882478 LIBANON 06/21 MTN REGS 0.000 %ATP XFRA US00215F1075 ATN INTL INC. DL-,01 0.154 EURXFRA DE000HSH4TW8 HCOB MZC 12 14/21 0.000 %UMQ XFRA US9042141039 UMPQUA HLDGS CORP. 0.191 EURUB5 XFRA US9029733048 U.S. BANCORP DL-,01 0.382 EURTOMA XFRA US8923313071 TOYOTA MOTOR ADR/2TZ4 XFRA US88830M1027 TITAN INTL INC. DL-,01 0.005 EURUF2 XFRA US8678921011 SUNSTONE H.INV.(N.) DL-01 0.045 EURSCZ XFRA US8666741041 SUN COMM. INC. DL-,01 0.718 EURSYK XFRA US8636671013 STRYKER CORP. DL-,10 0.522 EURSD5 XFRA US8581191009 STEEL DYNAMIC DL-,0025 0.227 EURVSP XFRA US85571B1052 STARWOOD PPTY TRST DL-,01 0.436 EURSY2 XFRA US8308791024 SKYWEST INC. 0.127 EURSSUN XFRA US7960502018 SAMSUNG EL./25 GDRS NV PFGEI XFRA US78440X1019 SL GREEN REALTY DL-,01 0.268 EURRK8 XFRA US74348T1025 PROSPECT CAP CORP.DL-,001 0.055 EURPNK XFRA US7237871071 PIONEER NATURAL DL-,01 0.500 EURP0BR XFRA US7142361069 PERMIAN BASIN R.TR. U.B.I 0.031 EURPD0 XFRA US70509V1008 PEBBLEBROOK HOTEL TRU.SBI 0.009 EURPKX XFRA US6934831099 POSCO SP.ADR 1/4/SW 5000NUO XFRA US6703461052 NUCOR CORP. DL-,40 0.366 EURNSEA XFRA US65535H2085 NOMURA HLDGS ADR/1 O.N.WX6 XFRA US63633D1046 NATL HEALTH INV. DL-,01 1.002 EURNFG XFRA US6361801011 NATL FUEL GAS 0.395 EURMCNA XFRA US62942M2017 NTT DOCOMO INC.ADRNQG XFRA US6098391054 MONOLITHIC POWER DL-,001 0.454 EURMFZA XFRA US6068221042 MITSUBISHI UFJ ADR 1