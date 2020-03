FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.03.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 31.03.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 30.03.2020

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 31.03.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

4FX XFRA MXP606941179 KIMBERLY-CLARK DE MEX. A

NTP XFRA SE0002575340 NEUROVIVE PHARM. AK

B44 XFRA BMG162521014 BROOKFIELD INFRASTRUCTURE

BJ9 XFRA AU000000BLT8 BENITEC BIOPHARMA LTD.

