Optimierter Einstieg in den EuroStoxx50

In solch turbulenten Börsezeiten wie jetzt, erscheint es nahezu unmöglich, den richtigen Zeitpunkt (=Tiefpunkt) für eine Investition in eine Aktie oder einen Aktienindex zu finden. Dieses ideale Timing gelingt weder Privatanlegern noch professionellen Marktteilnehmern.

Dieses Idealszenario kann auch das neue HVB-Best in Express Plus-Zertifikat auf den EuroStoxx50-Index nicht bieten. Allerdings besteht bei diesem Zertifikat die Chance, zu einem möglichst günstigen Zeitpunkt in den EuroStoxx50-Index (ISIN: EU0009658145) einzusteigen, was in der derzeit äußerst volatilen Marktphase ein unbestreitbarer Vorteil sein kann.

Diesem Zertifikat liegt die generelle Marktmeinung zu Grunde, dass der europäische Leitindex bis zum Ende der Laufzeit von drei Jahren und neun Monaten - wenn auch nur minimal - zulegt.

28% Bonuschance

Der niedrigste Tagesschlusskurs des EuroStoxx50-Index während der Best-in-Periode (9.4.20 bis 9.6.20) wird als optimierter Startwert (Best-in-Kurs) für das Zertifikat fixiert. Deshalb ist für Anleger eine schwache Indexentwicklung wegen eines möglichst tiefen Einstiegs in den Index in den ersten neun Laufzeitwochen des Zertifikates durchaus wünschenswert.

Die weitere Funktionsweise des Zertifikates ist einfach nachvollziehbar. Notiert der EuroStoxx50-Index am Beobachtungstag, dem 4.1.24 auf oder oberhalb des Startwertes, dann wird das Zertifikat mit 1.280 Euro zurückbezahlt.

Hält sich der EuroStoxx50-Index am 4.1.24 unterhalb des Startwertes auf, dann wird die Rückzahlung des Zertifikates mit der tatsächlichen negativen Indexentwicklung im Verhältnis zum Startwert erfolgen. Befindet sich der Index in drei Jahren und neun Monaten beispielsweise im Verhältnis zum Startwert mit 30 Prozent im Minus, dann wird das Zertifikat mit 70 Prozent des Ausgabepreises zurückbezahlt usw.

Das HVB-Best in Top-Zertifikat, fällig am 11.1.24, ISIN: DE000HVB4973, kann noch bis 8.4.20 in einer Stücklung von 1.000 Euro mit 101 Prozent gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Dieses Zertifikat eignet sich für Anleger mit der Marktmeinung, dass der EuroStoxx50-Index in den nächsten neun Wochen gute Einstiegsmöglichkeiten bieten könnte. Bei einer positiven Indexentwicklung bietet das Zertifikat eine Bruttorenditechance von 28 Prozent. Bei einer negativen Indexentwicklung werden Anleger den gleichen Verlust wie bei einem direkten Indexinvestment erleiden.

Quelle: zertifikatereport.de