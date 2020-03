Anfang der Woche berichteten Medien noch, dass es sich um zwei Millionen Atemschutzmasken handeln soll. Mittlerweile wird von 10 Millionen Masken berichtet, die amerikanischen Medizinern bereitgestellt werden sollen. In einem weiteren Schritt will Apple auch stark betroffene Regionen in Europa unterstützen. Wo hat Apple diese Masken her? Laut Berichten sollen diese Apple-Zulieferern abgekauft werden, teilweise stammen sie aber auch aus dem eigenen Bestand des Smartphone-Herstellers. In Kalifornien niedergelassene Unternehmen sind nämlich seit den verheerenden Waldbränden im Jahr 2018 verpflichtet, Atemschutzmasken für Mitarbeiter vorzuhalten.