In unseren letzten Analysen auf Plug Power und Ballard Power hatten wir vom Platzen der Brennstoffzellen-Blase berichtet. Die Aktien der Branche mussten in den letzten Wochen deutliche Rückschläge hinnehmen. So hat sich zwischenzeitlich auch Plug Power im Wert mehr als halbiert.

Den vollständigen Artikel lesen ...