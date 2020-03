LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für 1&1 Drillisch von 26 auf 21 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Mobilfunkanbieters dürfte im laufenden Jahr leicht sinken, schrieb Analyst Christian Fangmann in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Einfluss der Corona-Krise auf das operative Geschäft sollte zwar begrenzt sein, das Unternehmen dürfte aber mit neuen Kosten zu kämpfen haben./edh/mis



ISIN: DE0005545503

