LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für United Internet von 35 auf 28 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Beim Telekomkonzern dürften die Sparten 1&1 Versatel und Ionos unter der Corona-Krise leiden, schrieb Analyst Christian Fangmann in einer am Montag vorliegenden Studie. Der freie Mittelzufluss im laufenden Jahr sollte niedriger ausfallen als 2019./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2020 / 11:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



DE0005089031

UNITED INTERNET-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de