Zum Beginn der sechsten Woche seit dem ersten Corona-Crash an den internationalen Börsen bleibt die Stimmung der meisten Marktteilnehmer recht negativ geprägt. Das zeigen die Sentiment-Analysen des AktienSensor Deutschland, die rund um die Uhr und in Echtzeit erstellt werden.

So lag das kurzfristige Sentiment für den deutschen Leitindex Dax am frühen Montagmorgen bei bis zu -47 Punkten (Maximalwert: -100 Punkte). Für den Nebenwerte-Index MDax wurden dagegen zeitweise leicht positive Werte gemessen (bis zu +19 Punkte bei einem Maximalwert von +100 Punkten). Hinsichtlich des TecDax pendelte der Stimmungs-Wert in der neutralen Zone (um 0 Punkte). Deutlich in der negativen Zone notierte das kurzfristige Sentiment für den EuroStoxx 50 (bis zu -81 Punkte), ebenso wie für den Dow Jones Industrial (bis zu -49 Punkte).

ISIN: EU0009658145, DE0008469008, DE0008467416, US2605661048, DE0007203275

