Für den deutschen Leitindex DAX ist der Start in die neue Woche gelungen. Zum Handelsauftakt waren grüne Vorzeichen zu sehen.Nach der schwachen Vorwoche geht es für den DAX am Montag wieder nach oben: Gute Vorgaben schieben den deutschen Leitindex zum Handelsstart um 2,20 Prozent auf 10.551,07 Punkte ab.Dabei profitiert das Börsenbarometer auch von guten Vorgaben: Die Wall Street hatte sich stärker ins Wochenende verabschiedet und die asiatischen Börsen folgten am Morgen dem Trend.Marktstratege ...

Den vollständigen Artikel lesen ...