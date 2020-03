In der vergangenen Woche ebbte an den Terminmärkten bei Gold-Futures die Verkaufswelle ab und der Goldpreis tendierte daraufhin deutlich bergauf.Trotz rückläufigem Open Interest gab es laut aktuellem Commitments of Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC sowohl bei großen als auch bei kleinen Terminspekulanten erstmals seit fünf Wochen wieder einen gestiegenen Optimismus zu vermelden. Per Saldo hat sich nämlich die Netto-Long-Position (optimistische Markterwartung) der spekulativen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...