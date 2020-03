NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für HHLA auf "Buy" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Der Containerumschlag im Hamburger Hafen dürfte in diesem Jahr wegen des Coronavirus 15 Prozent geringer ausfallen, schrieb Analyst David Kerstens in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Den operativen Gewinn erwartet der Experte um 58 Prozent niedriger. Der Containerumschlag und das Ebit dürften sich allerdings im kommenden Jahr V-förmig, also sehr dynamisch wieder erholen./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2020 / 20:02 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.03.2020 / 20:05 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0S8488

HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de