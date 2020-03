Der Sportartikelhersteller Adidas kämpft um sein gutes Image. Im Streit um ausgesetzte Mietzahlungen will der Konzern nun zumindest privaten Vermietern seiner Läden unverändert die Miete zahlen. Im Netzt gab es zuvor bereits Boykottaufrufe gegen Adidas. Die Anleger beruhigen sich und greifen am Montag bei der Aktie zu."Nur im Ausnahmefall sind unsere Vermieter Privatpersonen", so Adidas-CEO Kasper Rorsted zur Frankfurter Allgemeinen Zeitung, "wir haben sie ausgenommen, sie werden ihre April-Miete ...

