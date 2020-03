BOCHUM (dpa-AFX) - Deutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia verschiebt wegen der Corona-Pandemie seine Hauptversammlung. "Um die Möglichkeit einer Präsenzveranstaltung zu wahren, soll die Hauptversammlung am 30. Juni stattfinden", teilte der Dax -Konzern am Montag in Bochum mit. Ursprünglich war das Aktionärstreffen für den 13. Mai geplant.



Zwar habe der Gesetzgeber den Weg für Online-Hauptversammlungen freigemacht, Vorstand und Aufsichtsrat würden zurzeit aber eine Präsenzveranstaltung vorziehen, um den kurzfristigen Wechsel auf eine Online-Hauptversammlung möglichst zu vermeiden.



Während einige Konzerne wegen der Corona-Krise die Dividende gekürzt oder sogar gestrichen haben, hält der Vonovia-Vorstand an seinem Dividenden-Vorschlag fest. Die Dividende soll für 2019 wie geplant um 13 Cent auf 1,57 Euro je Aktie klettern./mne/jha/

