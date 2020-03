Aladdin Healthcare Technologies SE launcht Prototyp für COVID-19-Risikobewertungstool in Indien - Technologie bildet Basis für weltweite AnwendungDGAP-News: Aladdin Healthcare Technologies SE / Schlagwort(e): Produkteinführung Aladdin Healthcare Technologies SE launcht Prototyp für COVID-19-Risikobewertungstool in Indien - Technologie bildet Basis für weltweite Anwendung30.03.2020 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Aladdin Healthcare Technologies SE launcht Prototyp für COVID-19-Risikobewertungstool in Indien - Technologie bildet Basis für weltweite AnwendungBERLIN/LONDON, 30. März 2020 - Aladdin Healthcare Technologies SE ("Aladdin", ISIN: DE000A12ULL2) treibt die Entwicklung eines Prototyps der Bildsegmentierungs-Cloud-Plattform voran. Die Technologie dient als "Health Risk Assessment Tool" (HRA) zur Unterstützung der Diagnose von COVID-19 Coronavirus.Aladdin Healthcare Technologies SE hat ein Health Risk Assessment Tool (HRA) als Web- und Mobilanwendung zur Risikobewertung im Zusammenhang mit COVID-19 für den weltweiten Einsatz entwickelt. Das HRA-Tool vereint sowohl künstliche Intelligenz (KI) als auch augmented Reality (AR) und eröffnet Unternehmen und Einzelpersonen, neue Möglichkeiten im COVID-19-Risikomanagement. Zunächst launcht Aladdin die Technologie in Indien. Marktreife wird das Tool gegen Ende des zweiten Quartals 2020 erreichen und in weiteren Ländern eingeführt.Konkret bietet die KI-Anwendung den Nutzern eine Echtzeit-Risikobewertung von Coronavirus-Erkrankten. Zudem ist die Anwendung in der Lage, weitere Schritte in der Behandlung einzuleiten. Hierzu zeigt sie beispielsweise an, ob Ärzte für Videokonsultationen und das nächstgelegene Krankenhaus für die Behandlung verfügbar sind. Gleichzeitig schlägt die KI geeignete weitere Maßnahmen zum Schutz und zum Umgang im Alltag vor.Aladdin ist bereits seit Längerem im wichtigen indischen Markt vertreten. Gemeinsam mit dem Medizinportal OurHealthMate (OHM) hat Aladdin bereits ein Analyse-Tool für Diabetes- und Herz-Kreislauf-Risiken in Indien etabliert. Zudem nutzen mehrere Fortune-500-Unternehmen die Dienste von Aladdin im Healthcare-Management. OHM wird die Risikobewertungsplattform ebenfalls in sein Ökosystem integrieren, sodass mehr als 2.000 Partner aus dem Gesundheitswesen auf die Anwendung von Aladdin zugreifen können. Hierzu zählen große Klinikbetreiber und Krankenversicherungen.Aladdin und OHM einigten sich bereits darauf, die Umsätze aus dieser Kooperation beginnend mit dem zweiten Quartal 2020 hälftig zu teilen.Wade Menpes-Smith, CEO von Aladdin Healthcare Technologies SE, sagt: "Aladdin baut ein globales Kollaborationsteam auf, um seine CT KI-Plattform für den weltweiten Einsatz zu erweitern. Durch die Validierung anhand mehrerer internationaler Patientendatensätze von COVID-19-Patienten haben wir uns vorgenommen, einen neuen Standard für COVID-19-Tests zu schaffen. KI-gestützte Systeme sind eine große Chance im Rahmen individualisierter Medizin. Sie ermöglichen einen viel effizienteren Behandlungsprozess. Mit unserem HRA-Tool können wir einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung des Coronavirus und von COVID-19 leisten."Das öffentliche Angebot im Rahmen einer Kapitalerhöhung des Unternehmens läuft vom 9. bis 30. März 2020.Weitere Informationen finden Sie unter: https://aladdinid.com/de/investorrelations/Über Aladdin Healthcare Technologies SE Aladdin Healthcare Technologies SE (und seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Aladdin Healthcare Technologies Ltd.) ist ein führender Hersteller von Anwendungen für die KI-Gesundheitsdiagnostik und die Arzneimittelforschung, die sowohl die Diagnose von Krankheiten im Frühstadium als auch den gesamten Prozess der Arzneimittelforschung beschleunigen können. Aladdins Fokus liegt auf altersbedingten Krankheiten, darunter auch Alzheimer-Erkrankungen, wobei die Technologie auch bei weiteren Indikationen wie COVID-19 gegen das Coronavirus angewendet wird. Dabei arbeitet Aladdin mit zahlreichen Partnern innerhalb des globalen Gesundheitssystems zusammen, um gezielte Informationen wie Genom-, Tabellen-, MRT-, PET-, Kognitions- und weitere Daten zum Lebensstil von Patienten vertraulich und sicher zu erheben. Diese Datensätze werden dann analysiert und zur Entwicklung proprietärer KI-Tools verwendet, die den Fachleuten im Gesundheitswesen helfen können, altersbezogene Krankheiten genauer und effizienter zu diagnostizieren. Das neue Diagnoseverfahren ermöglicht außergewöhnliche Zeit- und Kosteneinsparungen im Gesundheitswesen. Internetseite: www.aladdinid.com WKN: A12ULL ISIN: DE000A12ULL2 Kürzel: NMIFür weitere InformationenAladdin Healthcare Technologies Ltd. 24-26 Baltic Street West London EC1Y 0UR Tel. +44 7714 719696 Email: info@aladdinid.comPressekontakt CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Tel. +49 89 1250 90330 Email: sh@crossalliance.de www.crossalliance.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Aladdin Healthcare Technologies SE Unter den Linden 10 10117 Berlin Deutschland Telefon: 030 700140449 E-Mail: info@aladdinid.com Internet: www.aladdinid.com ISIN: DE000A12ULL2 WKN: A12ULL