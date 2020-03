FRANKFURT (Dow Jones)--Weiter aufwärts geht es am Montag im frühen Handelsverlauf mit den DAX-Futures an der Eurex. Der Juni-Kontrakt steigt gegen 8.25 Uhr um 207,5 Punkte auf 9.732. In den Handel gegangen war er mit 9.450,5. Das Tageshoch liegt bislang bei 9.792,5 und das Tagestief bei 9.431,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher knapp 4.700 Kontrakte.

Damit hat der Future den ersten Unterstützungsbereich bei 9.460 Punkten erst einmal verteidigt. Auf der Oberseite geht es um den Baisse-Trend, der nun bei knapp 10.000 Punkten verläuft. Ein Bruch würde die Lage aus technischer Sicht weiter entspannen.

March 30, 2020

