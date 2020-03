Nach drei Handelstagen mit kräftigen Erholungsgewinnen sind die Anleger an Europas wichtigsten Aktienmärkten am Freitag wieder vorsichtig geworden. Die weiter hohe Unsicherheit angesichts der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus und der aktuell noch kaum absehbaren wirtschaftlichen Folgen bereitet nach wie vor Sorgen, vor allem die Zahlen aus Italien, Spanien und den USA beunruhigen. So gab es für den EuroStoxx 50 einen Rückgang von 4,2%, auf Wochensicht verblieb aber immer noch eine Zuwachs von 10,3%, der CAC 40 rutschte um 4,2% ab, der Dax schloss 3,7% schwächer und der FTSE 100 verzeichnete ein Minus von 5,3%. Dieser im Vergleich zu anderen Indices größere Rückgang war der Stärke des Pfunds gegenüber dem US-Dollar geschuldet. Es ...

