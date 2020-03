Die allgemeinen Marktturbulenzen im Zusammenhang mit der Coronakrise haben auch vor der Aktie der Aareal Bank nicht Halt gemacht. Seit Mitte Februar ist der Kurs des Immobilienfinanzierers im Tief um rund 60 Prozent abgetaucht. Nahe am jüngsten Mehr-Jahres-Tief hat sich nun ein umstrittener Großaktionär teilweise zurückgezogen.Wie aus am Freitag veröffentlichten Stimmrechtsmitteilungen hervorgeht, hat der aktivistische Investor Teleios die Beteiligung an der Aareal Bank von zuletzt rund fünf Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...