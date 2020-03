Herzlia, Israel (ots/PRNewswire) - Das Gerät soll das Sehvermögen von Personen wiederherstellen, die durch altersbedingte Makuladegeneration und Retinitis pigmentosa erblindet sindDie ersten beiden Patienten, die das Gerät im März 2020 erhalten haben, berichten über den visuellen EffektNano Retina Ltd., Entwickler des NR600, eines künstlichen Netzhautgeräts, das die natürlichen physiologischen Prozesse des menschlichen Auges nachahmt und bei Personen, die durch degenerative Netzhauterkrankungen, einschließlich altersbedingter Makuladegeneration und Retinitis pigmentosa, erblindet sind, das funktionelle Sehen wiederherstellt, hat heute vorläufige Ergebnisse der Erst-Implantationen seines künstlichen Netzhautgeräts beim Menschen im März 2020 bekannt gegeben.Im Rahmen einer europäischen multizentrischen klinischen Studie, an der bis zu 20 Patienten teilnehmen und deren Ziel es ist, die CE-Zulassung für NR600 zu erhalten, wurden die ersten beiden Patienten, die durch Retinitis pigmentosa erblindet sind, dem minimal-invasiven Eingriff zur Implantation des Geräts unterzogen. Beide Eingriffe wurden in der Abteilung für Augenheilkunde des Universitätsklinikums Leuven, Belgien, von Professor Peter Stalmans, einem der führenden Netzhautspezialisten Europas, durchgeführt.Nach der Aktivierung des Geräts berichteten beide Patienten über visuelle Effekte, welche Nano Retina in den kommenden Monaten optimieren wird. Zur zweiten Patientin, die das Gerät erhielt, erklärte Professor Stalmans: "Das Gerät wurde zum ersten Mal aktiviert und das Ergebnis war verblüffend: Diese Patientin lebt seit 5 Jahren völlig im Dunkeln. Sie berichtete, dass sie bei der Aktivierung des Gerätes sofort ein Bild in der Mitte ihres Gesichtsfeldes erkannte, und sie konnte mit ihren Händen die Größe dieses Bildes zeigen. Ich bin von dieser Erfahrung sehr beeindruckt. Ich arbeite seit mehr als 20 Jahren als Augenarzt, aber dies ist das erste Mal, dass ich miterleben durfte, wie einem völlig blinden Patienten eine visuelle Wahrnehmung zurückgegeben wurde."Yaakov Milstain, CEO von Nano Retina, sagte: "Wir sind begeistert von den Ergebnissen, über die heute berichtet wird. Das künstliche Netzhautgerät NR600 von Nano Retina, das meiner Meinung nach eines der innovativsten und fortschrittlichsten medizinischen Geräte der Welt ist, ist das Ergebnis der internationalen Bemühungen eines talentierten Teams von Wissenschaftlern im Laufe eines Jahrzehnts. Wir freuen uns darauf, Hunderttausenden von Menschen, die durch eine Netzhauterkrankung erblindet sind, das Sehvermögen wiederzugeben."Ilan Neugarten, Chairman des Vorstands von Nano Retina und Executive Chairman von Rainbow Medical, sagte: "Wir freuen uns sehr über diese bemerkenswerte Leistung von Nano Retina, und sehen dem Abschluss der klinischen Studie und der Vermarktung dieser bahnbrechenden Technologie freudig entgegen."Über Nano-RetinaNano-Retina (www.nano-retina.com (http://www.nano-retina.com/)) wurde 2009 von Rainbow Medical gegründet. Das Unternehmen hat die künstliche Miniatur-Netzhaut NR600 entwickelt, die bei Menschen, die durch eine Netzhautdegeneration erblindet sind, das Sehvermögen wiederherstellen soll. Das hochentwickelte Gerät wird in einer minimal-invasiven Technik unter Lokalanästhesie implantiert und soll aufgrund seiner großen Anzahl von proprietären nanoskaligen Elektroden eine überlegene visuelle Auflösung bieten.Über Rainbow MedicalRainbow Medical (www.rainbowmd.com (http://www.rainbowmd.com/)) ist eine private operative Investmentgesellschaft, die Start-up-Unternehmen gründet und aufbaut und bahnbrechende medizinische Geräte entwickelt, die von Yossi Gross für verschiedene ungedeckte medizinische Bedürfnisse erfunden wurden.Pressekontakt:Meital Levi Tal, meital@xmind.co.ilOriginal-Content von: Nano Retina, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143088/4559379